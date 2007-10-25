Ющенко поручил Януковичу отметить 90-ю годовщину подвига Героев Крут

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету Министров разработать и утвердить план мероприятий в связи с 90-й годовщиной подвига Героев Крут.

Соответствующий Указ размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, правительство должно разработать план проведения мероприятий чествования памяти Героев Крут - возложение цветов к их могилам, другим памятным местам, связанным с этим событием и ее героями, а также к памятным знакам борцам за независимость Украины времен Украинской революции 1917-1921 годов.

Также Кабмин должен организовать: экспозиции и выставки, проведение тематических вечеров, конференций, других воспитательных мероприятий в высших, в том числе военных, учебных заведениях, а также уроков патриотизма в общеобразовательных учебных заведениях.

Кроме того, правительство должно обеспечить издание научных трудов, сборников документов и материалов по истории Украинской революции 1917-1921 годов, связанных, в частности, с событиями на станции Круты в январе 1918 года; создание художественного фильма, посвященного Героям Крут.

Кроме того, Президент поручил Кабмину, Киевской городской государственной администрации обеспечить сооружение на Аскольдовой могиле в столице памятника Героям Крут, а также благоустройство прилегающей территории. При этом Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации должны утвердить планы мероприятий чествования памяти Героев Крут и обеспечить их выполнение.

В то же время Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение мероприятий чествования памяти Героев Крут.