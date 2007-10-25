Министерство ЖКХ предлагает ввести налог на мусор

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства инициирует внедрение в Украине раздельного сбора бытовых отходов.

Об этом сегодня журналистам сообщил начальник отдела коммунального обслуживания министерства Александр ИГНАТЕНКО.

По его словам, в законопроекте «О внесении изменений в Закон Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы» предусмотрена субвенция регионам на 2008 год в размере свыше 2 млрд. грн. на внедрение инвестиционных проектов, среди которых могут быть и проекты по обращению с бытовыми отходами (ТБО). Частично эти средства могут быть направлены на обновление спецтехники и контейнерного парка.

Он также отметил, что на сегодня есть интерес у отечественных и иностранных инвесторов вкладывать средства в сбор, перевозку и утилизацию ТБО, а также строительство мусороперерабатывающих заводов, однако их отпугивают низкие тарифы. По данным А.ИГНАТЕНКО, в Украине население за услуги по вывозу мусора платит только 0,2% своих доходов, тогда как за рубежом – 1%. Следовательно, введение раздельного сбора мусора может повлиять на тарифы в сторону их увеличения.

Для того, чтобы не допустить роста тарифов, министерство предлагает ввести налог на мусор, который будет насчитываться, исходя из установленной нормы мусора на человека в год. Кроме этого, по мнению А.ИГНАТЕНКО, следует ввести соответствующий сбор с производителей упаковки и энергоопасных товаров (батарейки, бытовая техника), которые, в свою очередь, заложат этот сбор в стоимость товаров.

Как объяснил представитель министерства, раздельный сбор мусора предусматривает установку нескольких контейнеров у каждого дома, в которые будут сортироваться органические и ресурсоценные отходы (пластиковые бутылки, упаковка, бумага и т.д.). При этом такой способ обращения с бытовыми отходами предусматривает строительство сортировочных станций и мусороперерабатывающих заводов, на которых из органической массы будут производиться топливные брикеты.

По словам А.ИГНАТЕНКО, внедрение раздельного сбора мусора не позволит ликвидировать мусоросвалки и полигоны, однако поможет значительно сократить их площадь и на 30-40% снизить объемы мусора.

Он также сообщил, что министерство разработало методику организации раздельного сбора мусора для местных властей, поскольку только по их инициативе эта программа может быть внедрена. Со своей стороны министерство готово вести просветительскую работу с населением через муниципальные общественные центры, которые будут внедрять информационную политику министерства по реформированию ЖКХ.

А.ИГНАТЕНКО отметил, что местные власти должны рассчитать, во сколько обойдется региону введение раздельного способа сбора мусора. К примеру, для этих целей в Донецке понадобиться около 300 млн. грн., а в Киеве – в три раза больше. Пилотный проект по введению раздельного сбора мусора министерство планирует реализовать в Миргороде.

Справка УНИАН. В 2004 году Кабмин своим постановлением №265 утвердил программу обращения с бытовыми отходами в Украине до 2011 года. Программа начала внедряться с 2005 года. В 2008 году Министерство ЖКХ планирует пересмотреть этот документ.

Закон «Об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства Украины на 2004-2010 гг.» был принят Верховной Радой в 2004 году.