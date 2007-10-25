Киевсовет переименовал улицу Январского восстания на Ивана Мазепы

Улица Январского восстания в Печерском районе Киева решением Киевсовета переименована в улицу Ивана Мазепы.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 71 из 96 присутствующих депутатов Киевсовета. Против был только один.

Решение принято с целью чествования памяти одного из самых выдающихся гетманов Украины и учитывая решение Киевсовета от 20.11.1997 «О возвращении некоторых исторических названий и переименовании в честь 80-летия памятных событий украинской революции 1917-1920 годов».

Депутаты поручили Киевской горгосадминистрации принять необходимые организационно-правовые меры для выполнения принятого решения.

На брифинге перед началом заседания сессии секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ подчеркнул, что это переименование является очень важным в историческом смысле, поскольку И.Мазепа имеет непосредственное отношение к указанной улице. В частности, по его данным, Вознесенская церковь и женский монастырь, которые здесь расположены, возведенные за средства И.Мазепы, кроме того, за его же средства возведена каменная стена Киево-Печерской Лавры и проведены ряд строительных работ на ее территории. По убеждению О.ДОВГОГО, такое переименование и возвращение исторического названия улицы не вызовет дискомфорта жителей домов, проживающих на указанной улице.

Как отмечается в проекте решение, выдающийся украинский гетман, который руководил Украиной более 20 лет, “отдал много сил и средств на возрождение гетманской Украины”. “Его государственные дела оказались чрезвычайно современными и модерными, достойными наследования. И.Мазепа поднял на высокий уровень интеллект, духовность и национальное сознание Украины, поставив ее в один ряд с высоко развитыми европейскими странами”, отмечается в документах.

Переименование улицы, согласно проекту решения, не нуждается в дополнительных финансовых расходах.