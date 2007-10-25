Погода на выходные

26 октября на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, только в западных областях - без осадков. Ночью и утром в западных областях и южной части местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в южной части 7-12°, днем 9-14°, в Крыму и на Закарпатье местами 16-18°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 27-28 октября сохранится переменная облачность. Без осадков, только в южной части 27 октября пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в южной части 6-11°, на побережье Крыма до 14°; днем 8-13°, на юге и Закарпатье 12-17°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

29-30 октября без существенных осадков, только на крайнем западе, в Крыму и Одесской области ожидается небольшой дождь. Температура ночью 2-8° тепла, днем 8-14°; в южной части ночью 5-10° тепла, в Крыму до 13°, днем 11-17°.

В г. Киеве и области 26 октября будет облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем - дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° тепла, днем около 10°, по области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

27-28 октября сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

29-30 октября - без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.