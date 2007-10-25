Украина убедила Европу, что проблем с газом не будет

Европейский Союз не видит причин для беспокойства по поводу поставок газа в ЕС через Украину.

Об этом сообщил сегодня корреспонденту УНИАН в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ферран ТАРРАДЕЛЛАС ЭСПУНИ по итогам сегодняшнего заседания Координационной группы по вопросам поставок газа.

“Мы можем сделать вывод, что нет причин для беспокойства относительно поставок газа в Евросоюз через Украину”, - сказал он.

Представитель Еврокомиссии отметил, что представители Украины - директор Департамента сотрудничества по вопросам транзита и поставок газа НАК “Нафтогаз Украины” Антонина МАРЧЕНКО и советник Представительства Украины при ЕС по энергетическим вопросам Вячеслав КНЯЖНИЦКИЙ – предоставили много информации по техническим вопросам и ответили на вопросы представителей Франции, Румынии, Польши, других стран-членов и Еврокомиссии.

“Мы оценили желание Украины объяснить ситуацию”, - сказал Ф.ТАРРАДЕЛАС ЭСПУНИ.

Он отметил, что представители России не присутствовали на заседании Координационной группы по вопросам поставок газа.

“Они считают, что информации, которую они предоставили нам, достаточно на этом этапе. В свою очередь мы считаем, что газовая координационная группа является хорошей возможностью объяснить свои позиции, однако если они решили не приехать, мы не можем жаловаться, поскольку они предоставили информацию раньше”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября "Газпром" заявил о существовании задолженности Украины за газ в размере более чем 1,3 млрд. дол. и предупредил о сокращении поставок газа для Украины в случае непогашения долга до 1 ноября 2007 года.

9 октября в Москве руководитель "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР и министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО подписали соглашение об урегулировании задолженности за поставленный в 2007 году газ в Украину. Соглашение заключено между субъектами хозяйствования, в документе подтвержден объем задолженности (1,3 млрд. дол.) и определена схема, которая предусматривает погашение долга до 1 ноября с.г.

В свою очередь Еврокомиссия решила провести в середине октября заседание газовой координационной группы с приглашением представителей России и Украины. Заседания группы традиционно происходят в случаях, когда возможно возникновение проблем с поставками газа. Основной задачей группы является разработка рекомендаций по уменьшению возможных негативных эффектов от возможного уменьшения поставок газа.