В Харькове телефонный террорист заминировал вокзал и требует $ 100 тысяч
В 14.30 в дежурную часть линейного отдела на станции Харьков - Пассажирский поступила информация о том, что на номер оператора «102» позвонил неизвестный гражданин и сообщил, что вокзал ст. Харьков - Пасажирский заминирован, заложено 8 килограммов тротила.
Звонивший требовал заплатить ему 100 тысяч долларов, тогда он сообщит о месте закладки взрывчатки.
После получения уведомления работниками милиции немедленно принят комплекс организационных мероприятий, предусмотренных специальным планом действий при возникновении чрезвычайной ситуации.
Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа УМВД Украины на Южной железной дороге во главе с начальником управления генерал-майором милиции Андреем Мельниченко, усиленные наряды милиции, взрыво-техническая служба, кинологическая служба, сотрудники МЧС, СБУ, сообщает 057.ua.
Территория вокзала оцеплена, эвакуированы около 1800 пассажиров и сотрудников железной дороги. Движение поездов осуществляется через удаленные пути.