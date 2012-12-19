В Харькове телефонный террорист заминировал вокзал и требует $ 100 тысяч

Звонивший требовал заплатить ему 100 тысяч долларов, тогда он сообщит о месте закладки взрывчатки.

После получения уведомления работниками милиции немедленно принят комплекс организационных мероприятий, предусмотренных специальным планом действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Сейчас на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа УМВД Украины на Южной железной дороге во главе с начальником управления генерал-майором милиции Андреем Мельниченко, усиленные наряды милиции, взрыво-техническая служба, кинологическая служба, сотрудники МЧС, СБУ, сообщает 057.ua.

Территория вокзала оцеплена, эвакуированы около 1800 пассажиров и сотрудников железной дороги. Движение поездов осуществляется через удаленные пути.