Медведько договаривается с Россией о диоксине

Генеральная прокуратура Украины надеется в ближайшее время получить результаты на переговорах с Генпрокуратурой России о предоставлении образцов диоксина по делу об отравлении Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве журналистам сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Он сказал, что сейчас по делу отравления Президента проводятся следственные действия. В частности, по словам А.МЕДВЕДЬКО, продолжаются переговоры с Россией о предоставлении образцов диоксина и проведения экспертизы.

Он добавил, что после проведения всех необходимых экспертиз, в зависимости от полученных результатов, Генпрокуратура будет проводить дальнейшие следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Президент В.ЮЩЕНКО заявил, что Россия не помогает в расследовании дела о его отравлении диоксином в 2004 году. При этом В.ЮЩЕНКО утверждал, что трое лиц, которые сегодня необходимы для следствия, находятся в России. 12 сентября Генпрокуратура Украины заявила, что правоохранительные органы РФ дали согласие на исследование российского диоксина в рамках расследования отравления В.ЮЩЕНКО. 13 сентября украинская сторона получила ответ из РФ с заверением готовности сотрудничать в расследовании дела и предоставить образцы диоксина. Однако позже было уточнено, что речь идет о том, чтобы украинские эксперты прибыли в Россию, где будет проведена соответствующая экспертиза.