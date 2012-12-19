На Тернопольщине город оказался в снежной ловушке: высота сугробов - 2-3 метра

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, из-за сильных снегопадов высота сугробов в Борщеве составляет 2-3 м, люди не могут добраться даже до магазина. По данным спасателей, отрезанными от цивилизации оказались, в частности, и семьи с малолетними детьми.

«Четвертые сутки люди не в состоянии добраться до магазина, чтобы пополнить запасы продуктов. Спасатели на спецтехнике осуществили подвоз еды, воды и медикаментов оказавшимся в снежном плену», – сообщили в центре пропаганды областного управления МЧС.

Спасатели также заверяют, что в Борщеве продолжаются работы по расчистке снежных заносов.

В то же время на дорогах области проезд все еще затруднен. Спасатели круглосуточно буксируют автотранспорт, который попадает в снежные заносы.