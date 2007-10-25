Овчаренко включен в Единый госреестр как руководитель Укртатнафты

Павел ОВЧАРЕНКО, восстановленный по решению суда в должности председателя Правления ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ), включен в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей как руководитель ЗАО.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил адвокат ЗАО «Укртатнафта» Александр САНЖАРА.

"Это логично, поскольку П.ОВЧАРЕНКО восстановлен и приступил к работе, а также есть приказ о вступлении его в должность… и нет никаких правовых оснований, чтобы Сергей ГЛУШКО (экс-председатель Правления компании - УНИАН) был в этом реестре", - сказал он.

При этом адвокат отметил, что, согласно Закону Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей", сведения, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, считаются достоверными, пока не доказано противоположное.

Также А.САНЖАРА добавил, что изменения в Единый госреестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей были внесены Государственным регистратором при Кременчугском горисполкоме.

Как сообщал УНИАН, Сумской апелляционный суд 29 августа т.г. своим определением восстановил Павла ОВЧАРЕНКО в должности председателя Правления ЗАО «Укртатнафта». 19 октября П.ОВЧАРЕНКО приступил к работе.

Судебный процесс о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности был начат в октябре 2004 года. 9 ноября 2004 г. Автозаводским районным судом Кременчуга было вынесено решение о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности. В феврале 2005 года это решение подтвердил Апелляционный суд Полтавской области.

В дальнейшем «Укртатнафта» неоднократно оспаривала решения судов, и в конечном итоге дело попало в Верховный суд, который в соответствии с законом передал дело Сумскому апелляционному суду.

П.ОВЧАРЕНКО был уволен с должности председателя Правления "Укртатнафты" в сентябре 2004 года.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».

Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей - автоматизированная система сбора, накопления, защиты, учета и предоставления информации о юридических лицах и физических лицах-предпринимателях, состоит из системы центрального уровня и автоматизированных рабочих мест государственных регистраторов, установленных в 677 органах государственной регистрации.

Единый государственный реестр функционирует с 1 июля 2004 года.

Единый госреестр создается и ведется специально уполномоченным органом по вопросам государственной регистрации, который является его распорядителем и администратором.