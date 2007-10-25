В Херсонской области местный житель отбил Ленину руку
11:25, 25 октября 2007Общество
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Проводится расследование
В Херсонской области в одном из сел Нововоронцовского района местный житель разбил памятник Ленину.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в области, 24 октября из прокуратуры района в дежурную часть райотдела УМВД поступило заявление от секретаря Нововоронцовского райкома Компартии Украины о том, что 32-летний неработающий, житель с. Нововоскресенское, из хулиганских побуждений отбил левую руку и часть предплечья у памятника В.И.Ленину, расположенного на центральной площади села Нововоскресенское.
Личность хулигана установлена. Проводится расследование обстоятельств инцидента.
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