В Херсонской области местный житель отбил Ленину руку

В Херсонской области в одном из сел Нововоронцовского района местный житель разбил памятник Ленину.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в области, 24 октября из прокуратуры района в дежурную часть райотдела УМВД поступило заявление от секретаря Нововоронцовского райкома Компартии Украины о том, что 32-летний неработающий, житель с. Нововоскресенское, из хулиганских побуждений отбил левую руку и часть предплечья у памятника В.И.Ленину, расположенного на центральной площади села Нововоскресенское.

Личность хулигана установлена. Проводится расследование обстоятельств инцидента.