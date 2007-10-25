Из Сокальской колонии бежали трое опасных рецидивистов

Сегодня ориентировочно в 5.30-6.30 утра из Сокальской исправительной колонии строгого режима, что во Львовской области, совершили побег трое заключенных.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, опасные беглецы не вооружены.

Все силы местной милиции и правоохранителей области привлечены к розыску опасных беглецов, а также выяснению обстоятельств их побега.