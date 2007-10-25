В Киеве на Борщаговке ”Лексус” провалился под землю (фото)

Авария случилась вчера вечером. В начале одиннадцатого на улице Борщаговской неожиданно прорвало канализационную трубу. Вода потоком полилась прямо по проезжей части, что, впрочем, не мешало водителям спокойно ехать, преодолевая пробки. Но уже через полчаса из трубы хлынуло так, что транспорт по дороге буквально плыл.

Очевидно, в том месте на Борщаговской асфальт был тонким. Иначе как можно объяснить, что вода за считанные минуты подмыла покрытие? На дороге появился огромный «Лексус 470». Решив вырваться из дорожной пробки, водитель внедорожника въехал на тротуар. Подмытый асфальт вдруг затрещал, иномарка накренилась и начала уходить под воду. Спустя всего несколько минут дорогой джип опрокинулся и почти полностью провалился под землю.

Супружеская пара, которая ехала в этом «Лексусе», чудом успела выскочить из своего автомобиля. Попавшее в этот капкан авто вытащили лишь на следующее утро.

КП в Украине