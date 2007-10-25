Врачи призвали политиков не выпивать на публике

Союз врачей Эстонии призвал политиков отказаться от употребления алкоголя на публичных мероприятиях, чтобы подать пример молодежи и способствовать сокращению пьянства в прибалтийском государстве, пишет газета Postimees.

Как напоминают медики в специальном заявлении, Эстония занимает ведущее положение среди стран Евросоюза по количеству болезней и травматических смертей, вызванных злоупотреблением алкоголя. "Эстония занимает в Европе первое место по употреблению алкоголя на человека. Наши дети все больше употребляют алкогольных напитков и начинают это делать во все более юном возрасте", - с тревогой отмечают врачи.

"Общественный интерес должен перевесить права производителей и продавцов алкоголя", - подчеркивают медики. По их мнению, необходимо запретить рекламу алкогольных напитков, прежде всего на телевидении и радио, сосредоточить продажу таких напитков в специализированных магазинах и без исключений наказывать торговые предприятия, отпускающие алкоголь несовершеннолетним.

"Несомненно, должно измениться и отношение общества к употреблению алкоголя, но в нынешней ситуации обязанность государства - противодействовать самоуничтожающему поведению своих граждан", - заключают эстонские врачи.

Лента.ру