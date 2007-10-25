Экс-госсекретарь США намекает Украине, что инвестиции сами с неба не падают

Экс-госсекретарь США Колин ПАУЭЛЛ отмечает рост экономики Украины и надеется на решение политических проблем в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

К.ПАУЭЛЛ отметил, что был в Украине на инаугурации Президента Виктора ЮЩЕНКО в январе 2005 года, и в ходе нынешнего визита увидел, как растет строительство и на дорогах стало больше автомобилей.

«Я думаю, что этот рост будет продолжаться, ваша политическая ситуация просветлеет в ближайшем будущем, и политический рост догонит экономический», - сказал он.

К.ПАУЭЛЛ отметил, что чем активнее будет развиваться экономика Украины, тем большим будет объем инвестиций. При этом он подчеркнул необходимость создать условия для инвесторов. «Если вы не будете защищать инвестиции, они могут пойти в другие страны», - сказал К.ПАУЭЛ.

Говоря о перспективах Украины, он отметил: «Не нужно надеяться на то, ради чего вы не работаете очень сильно».