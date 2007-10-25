Джеки Чан записал официальную песню Олимпиады на мандаринском

Актер Джеки Чан записал официальную песню Олимпиады-2008, которая пройдет в Пекине. Об этом актер сообщил на своем сайте.

Песня «Мы готовы» была записана за три часа в пекинской студии. Чан исполнил ее на мандаринском диалекте китайского языка. Актер также не исключил, что вскоре может быть записана и английская версия песни.

Автором официальной песни пекинской Олимпиады, которая будет исполнена на церемонии открытия, является Питер Кам, получивший «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале в прошлом году за лучшую музыку к фильму.

Газета.ру