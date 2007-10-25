Калиновского начнет искать Интерпол?

Экс-пасынка Дмитрия Фирташа Сергея Калиновського на днях могут объявить в международный розыск.

Об этом сообщил 5 каналу заместитель начальника отдела Интерпола Андрей Некрутов.

По его словам, организация только сейчас получила соответствующие документы от киевской милиции, хотя информация о бегстве Калиновского за границу появился еще месяц назад.

Как сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Михаил Корниенко, сейчас дело Калиновского находится в прокуратуре.

"После того как он исчез была избрана мера присечения – арест. И сразу он был объявлен в местный розыск, а потом межгосударственный (в странах СНГ)", - сообщил он.

По словам Корниенко, МВД располагает оперативной информацией относительно места пребывания Калиновского, но не смог подтвердить, находится ли он в Израиле.

Как известно, летом вследствие ДТП с Калиновским погибло два человека. Сам он после месяца пребывания в частной клинике исчез.

Украинская правда