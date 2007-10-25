Укртелеком запускает собственную сеть мобильной связи

ОАО «Укртелеком» объявило о введении с 1 ноября 2007 года тарифов на звонки с сети фиксированной связи «Укртелекома» на сеть мобильной связи «Укртелекома» с сетевым кодом 091. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Это позволяет сделать вывод о том, что с 1 ноября 2007 года компания вводит в коммерческую эксплуатацию сеть мобильной связи.

Отметим, ранее представители компании неоднократно заявляли о разных сроках ввода в коммерческую эксплуатацию собственной сети мобильной связи третьего поколения (3G).

Так, СМИ сообщали, что заместитель председателя правления «Укртелекома» Евгений ШАПОВАЛОВ заявлял, что ввод в коммерческую эксплуатацию сети мобильной связи 3G “Укртелекома” запланирован в ноябре 2007 года.

По данным сайта компании, стоимость минуты разговора с фиксированной сети "Укртелекома" при звонках на собственную мобильную сеть составят 60 коп, что в два раза ниже, чем на сети других мобильных операторов.