Сергей Бубка проверил состояние медицинского обеспечения в Пекине

Завершился 9-й визит координационной комиссии Международного Олимпийского Комитета в Пекин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины, в составе комиссии находился председатель Комиссии атлетов МОК - международный олимпийский комитет, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей БУБКА.

На протяжении трех дней в столице Игр-2008 комиссия ознакомилась с прогрессом в работе Оргкомитета по подготовке и проведению Игор XXIX Олимпиады в 2008 году в Пекине. Координаторы осмотрели спортивные сооружения Пекина, Олимпийский поселок. Инспекторы осуществили также выезд в Гонконг, где будут проходить олимпийские соревнования по конному спорту, ознакомились с условиями проживания атлетов, тренеров и посетили жокей-клуб, на арене которого и будут соревноваться олимпийцы.

С.БУБКА, который возглавлял рабочую группу по медицинскому обеспечению Игр, детально изучил вопрос функционирования медицинских учреждений во время проведения соревнований, транспортировки атлетов в специально обустроенные заведения для оказания помощи, врачебное обеспечение участников Эстафеты олимпийского огня, зрителей, транспортировки проб допинга в специализированные лаборатории и тому подобное.

По словам С.БУБКИ, критических замечаний относительно состояния подготовки к самым престижным соревнованиям четырехлетия у инспекторов не возникло. Оргкомитет “полностью придерживается запланированного графика и своевременно реагирует на предложения или замечания. Мы ознакомились с условиями проживания атлетов в Олимпийском поселке, спортивными объектами Пекина и Гонконга и остались довольны увиденным”, - отметил С.БУБКА.