Ющенко распорядился передать иудейским общинам свитки Торы

Президент Украины своим Указом №1004/2007 “с целью обеспечения реализации предусмотренного статьей 35 Конституции Украины права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания, руководствуясь Законами Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях» и в соответствии с частью второй статьи 102 Конституции Украины поручил Кабинету Министров Украины проработать в месячный срок вопрос передачи в установленном порядке иудейским религиозным общинам Украины свитков Торы, находящихся в Национальном архивном фонде Украины.

Соответствующий текст указа размещен на официальном сайте главы государства.