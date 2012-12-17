ГАИ перекрыла наиболее заснеженные дороги в восьми областях Украины (список)

Управление ГАИ временно ограничило движение на некоторых трассах в связи со сложными погодными условиями. Водителей просят без необходимости воздержаться от поездок на собственном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ УМВД Украины. Горячие линии ГАИ и телефоны, по которым можно отправить смс-сообщение, работают в круглосуточном режиме.

Львовская область:

- М-06 «Киев - Чоп», км 439 - км 450 - для всех видов транспорта;

- Н-02 «Львов - Тернополь» - для всех видов транспорта;

- Н-17 «Львов - Радехов - Луцк» км 59 - км 61 - для всех видов транспорта;

- Р-39 "Броды - Тернополь» км 16 - км 22, км 23 - км 28 - для всех видов транспорта;

Ивано-Франковская область:

- М-12 «Стрый-Тернополь -Кировоград-Знаменка »км 44 +230-76 +302 для грузового транспорта;

- Н-09« Мукачево - Львов »км 209 +403 - 388 +396 для грузового транспорта;

- Н-10« Стрый-Черновцы - Мамалыга »км 18 +330 - 206 +402 для грузового транспорта;

- Н-18« Ивано-Франковск - Тернополь »км 0 +000 - 30 +740, для грузового транспорта;

- Р-20« Снятин-Тязив »км 0 +000 -73 +400, для грузового транспорта;

- Р-24 «Татаров-Каменец-Подольский» км 136 +623-172 +191 для грузового транспорта;

Винницкая область:

по всем дорогам общего пользования - для грузового и пассажирского транспорта;

Ровенская область:

- Р-26 «Острог-Кременец-Почаев-Радивилов» в рамках Острожского (км 4 - 9) и Радивиловского районов (км 111 - 118) - для всех видов транспорта;

Из-за снежных заносов затруднено, а в отдельных случаях ограничено движение транспорта местными автомобильными дорогами в пределах Березновского, Гощанского, Дубровицкого, Дубенского, Демидовского, Заречненского, Млиновского, Острожского и Рокитновского районов.

Черновицкая область:

-М-19 Даманове - (на Брест-Ковель-Черновцы-Тереблече) км 448-542 для грузового транспорта,

-Н-03 «Стрый - Ивано-Франковск - Черновцы - Мамалыга» км 206-290 - для грузового транспорта,

-Н -03 «Житомир - Черновцы» км 303-350 для грузового транспорта;

Р-63 от Н-03 - Данковцы-Вартиковцы-КПП Сокиряны для всех видов транспорта;

Тернопольская область:

- М-12 «Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка », км 116-125, 163-164 - для всех видов транспорта;

- М-19« Даманове-Ковель-Черновцы-Тереблече », км 309-312 - для всех видов транспорта;

- Н-18« Ивано-Франковск- Бучач-Тернополь », км 80-95 - для всех видов транспорта;

- Р-39« Броды-Тернополь », км 40-55 - для всех видов транспорта;

- Р-41« Обход Тернополь », км 20-27 для всех видов транспорта;

- Р-43 «Тернополь (от М-19)-Лановцы-к Р-32», км 25-30 для всех видов транспорта;

- Р-32 «Кременец-Б.Церковь-Ржищев», км 2 -16 для всех видов транспорта

Волынская область:

- Н17 «Львов-Радехов-Луцк» км114 - км115 для грузового транспорта;

- Р14 «Луцк-Любешов-Дольск» км 5 - км 6, км 27-28, км42-43 для грузового транспорта;

- М19 «Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече» км154 - 156 для грузового транспорта;

- Т03-03 «Луцк-Радомишель-Демидовка на Дубно» с км 8 по 18 для грузового транспорта.

Также частично ограничено движение для грузового транспорта на местных дорогах.

Хмельницкая область:

- М-12 Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка, км 191 +400 + 332 +050 - для грузового транспорта;

- Н-03 Житомир - Черновцы, км 95 +804 + 302 +960 - для грузового транспорта ,

- Р-48 Каменец-Подольский - Сатанов - Войтовцы - Белогорье, км 0 +094 - 158 +264 - для грузового транспорта;

- Т-23-08 Гуков - Дунаевцы - Могилев Подольский, км 0 +000 - 108 +500 с 11.20-для грузового транспорта.