Официальный курс валют на 14 декабря

Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам:.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 14 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 13 декабря – 799.3000) 100 EUR – 1045.2446 (на 13 декабря – 1042.2872) 10 RUR – 2.6118 (на 13 декабря – 2.6009) Все курсы валют на 14 декабря

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