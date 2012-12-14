Официальный курс валют на 14 декабря
04:00, 14 декабря 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам:.
Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам:
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 14 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 13 декабря – 799.3000)
100 EUR – 1045.2446 (на 13 декабря – 1042.2872)
10 RUR – 2.6118 (на 13 декабря – 2.6009)
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