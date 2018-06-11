УНИАН узнал, почему Дед Мороз не отвечал на письма (фоторепортаж)

Как рассказали УНИАН в «Укрпочте», ежегодно в адрес Дела Мороза отправляют около 10 тыс. писем, но только в 40% из них указан обратный адрес. Раньше почтальоны просто откладывали такие письма в сторонку, ведь не было понятно, что с ними делать, пересылать ли в действующие «официальные» резиденции Деда Мороза в Финляндии или России или сдавать на склад.

Сегодня ситуация изменилась - 13 декабря 2012 года впервые в Украине открылась официальная Резиденция Деда Мороза, а УГППС «Укрпочта», на территории учебного центра которой в городе Буча располагается эта Резиденция, берется обработать все письма к Деду Морозу.

Теперь все письма, которые ему адресованы, будут поступать именно сюда. Для обработки писем Деду Морозу в каждой из 28 дирекций «Укрпочты» по всей стране уже выделены несколько сотрудников.

Сам Дед Мороз и его помощники будут отвечать на каждое письмо с обратным адресом специальной открыткой и подарком — для этого в Резиденции Деда Мороза уже готовы около 5 тыс. подарков от партнеров проекта.

На открытии Резиденции Деда Мороза состоялось торжественное специальное гашение новогодней открытки с марками – штемпелем, разработанным именно для этого события. На штемпеле изображена сама Резиденция, дата ее открытия и адрес. В церемонии гашения приняли участие руководители «Укрпочты», партнеры мероприятия, дети и Дед Мороз.

Как рассказала УНИАН генеральный директор «Укрпочты» Оксана Плотникова, на протяжении многих лет почтальоны часто сами покупали подарки за собственные средства и отправляли их детям.

В своих письмах Деду Мороза малыши высказывали самые разные и часто неожиданные для взрослых желания. Например, одна 6-летняя девочка просила принести для ее мамы спицы, которые работают на батарейках, чтобы у мамы не уставали руки, восьмилетний мальчик просил для мамы туш, на которую у мамы не хватало денег, а для себя — хороших учителей.

Пишут Деду Морозу и взрослые, которые просят здоровья для себя и близких им людей, удачи в делах или верного спутника жизни.

В этом году партнеры проекта «Резиденция Дела Мороза» помогут осуществить 100 самых заветных желаний, которые будут в самых трогательных письмах.

Но сотрудники «Укрпочты» предупреждают — чтобы получить ответ от Деда Мороза нужно обязательно указать обратный адрес и не затягивать с отправкой письма - Резиденция Деда мороза будет работать до 14 января. В этот день 50 детей, которые написали Деду Морозу самые трогательные письма, будут приглашены в Резиденцию, чтобы увидеть, как работает почта Деда Мороза, принять участие в развлекательной программе и получить подарки.