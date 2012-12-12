Официальный курс валют на 12 декабря

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 11 декабря – 799.3000) 100 EUR – 1038.5305 (на 11 декабря – 1033.4949) 10 RUR – 2.5993 (на 11 декабря – 2.5894) Все курсы валют на 12 декабря

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