Официальный курс валют на 12 декабря
04:00, 12 декабря 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 12 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 11 декабря – 799.3000)
100 EUR – 1038.5305 (на 11 декабря – 1033.4949)
10 RUR – 2.5993 (на 11 декабря – 2.5894)
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