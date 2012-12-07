Азаров: если я буду рассказывать обо всех проблемах, то меня нужно гнать с поста

Об этом сообщил в эфире программы Шустер live и.о. премьер-министра Украины Николай Азаров.

"Наша позиция однозначная: мы будем поддерживать стабильность курса, у нас есть для этого все условия", - сказал Н.Азаров.

"В чем задача премьер-министра и председателя Национального банка? Чтобы от них исходило спокойствие и уверенность. Если я вам буду рассказывать о всех проблемах, которые у нас в стране есть, да еще нагнетать эти проблемы, то меня нужно гнать с поста премьер-министра", - сказал Н.Азаров, отвечая на вопрос о том какие объемы золото валютных резервов Украины тратятся на поддержание стабильности национальной валюты.

При этом премьер-министр пояснил, что в 2012 году на валютную политику правительства повлияли такие факторы как резкое повышение цены на газ, снижение спроса и цены на украинскую экспортную продукцию.

"На сегодняшний момент это не является критическим, потому что у нас достаточно валютных резервов, мы приняли целый ряд мер прежде всего для погашения паники у населения. Когда какой-то так называемый эксперт, выступая по телевизору, говорит что гривна завтра обвалится, что вы будете делать? Идете и свободные ресурсы гривны тратите на доллары. Что вы тем самым делаете? А вы уменьшаете наши валютные резервы, тем более создавая панику и тенденцию к снижению стабильности национальной валюты", - отметил Н.Азаров.

В связи с этим глава правительства отметил, что в этих условиях Национальны банк стремиться всеми способами ограничить покупку населением валюты.