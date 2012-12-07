В Мариуполе пастора, подозреваемого в растлении 15 детей, отпустили из-под стражи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, суд принял такое решение в связи с тем, что подсудимому, который является инвалидом 1-й группы, необходимо пройти лечение за пределами СИЗО.

Пресс-служба сообщает, что прокуратура не согласна с этим решением, но, согласно новому Уголовному процессуальному кодексу, это решение суда не обжалуется и на него не может быть внесена апелляция.

Следующее заседание суда по этому делу намечено на 9 января 2013 года, уточнили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 61-летний ранее судимый житель Мариуполя, который служит пастором в церкви Иисуса Христа полного Евангелия, был задержан по подозрению в развращении несовершеннолетней.

25 июля 2012 года Жовтневый районный суд Мариуполя избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей и 8 августа апелляционный суд Донецкой области оставил решение суда первой инстанции без изменений. Обвиняемый во время проведения досудебного следствия находился под арестом.

В ходе расследования уголовного дела правоохранителями собраны доказательства причастности пастора к нескольким десяткам эпизодов преступлений, совершенных в отношении 15 малолетних и несовершеннолетних девочек. Для совершения развратных действий пастор использовал арендованные квартиры, частные жилища, собственный автомобиль, а также другие помещения. Впоследствии злоумышленник арендовал несколько помещений в местном доме культуры, которые использовал как притон.

20 ноября прокуратура передала в суд и утвердила обвинительное заключение по делу пастора, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3,4 ст.152 (изнасилование несовершеннолетних), ч.2,3 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти, совершенное в отношении несовершеннолетних и малолетних), ч.1,2 ст.154 (принуждение к вступлению в половую связь), ст.155 (половые сношения с лицом, которое не достигло половой зрелости), ч.1,2 ст.156 (развращение несовершеннолетних), ч.3 ст.302 (содержание мест разврата).