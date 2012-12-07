Китай впервые провел закупки украинской кукурузы

Украина впервые продаст в Китай партию кукурузы. Крупнейший украинский экспортер сельскохозяйственных продуктов Ukrland Farming поставит в КНР в 2012-2013 годах от 500 до 700 тысяч тонн кукурузы.

С китайской стороны покупателем выступит компания China Oil & Foodstuffs. Подписание договора стало возможным после того, как в ноябре китайские контролирующие органы провели экспертизу качества украинской кукурузы и разрешили ее импорт в страну.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на "Синьхуа", в настоящее время Китай является крупнейшим в мире покупателем зерновых, в первую очередь, кукурузы. Около 99 процентов продукции КНР приобретает в США. В связи с этим местные компании ищут возможности диверсифицировать поставки.

Украина является крупнейшим производителем кукурузы в Европе. В 2012 году в стране было собрано около 20 миллионов тонн кукурузы, при этом 12 миллионов тонн было экспортировано.