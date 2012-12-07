В Украине завтра - до 16 ° мороза

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 8 декабря будет переменная облачность, без осадков; лишь в восточных и Запорожской областях облачно с прояснениями, временами небольшой мокрый снег. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12° мороза, на западе до 16°, днем 3-8° мороза; на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза.

В столице без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью около 10°, днем 5-7° мороза.