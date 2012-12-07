В больницу уже обратились 17 пассажиров перевернувшегося автобуса (фото)

Об этом сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью главного управления МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

„На данное время в больницу за медицинской помощью уже обратилось 17 пассажиров автобуса, который следовал по маршруту „Добротвор-Львов”. Информация о том, есть ли среди пострадавших дети, уточняется. Погибших в результате ДТП нет”, - сообщила С.Добровольская.

Она также сообщила, что, по предварительным данным, причиной ДТП стало то, что „водитель рейсового автобуса не справился с управлением”.

„Следователи и эксперты, которые работают на месте происшествия, устанавливают причины ДТП – стала ли причиной гололедица на дороге или другие факторы”, - сказала С.Добровольская.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря, около 9.00 вблизи села Перекалки Каменка-Бугского района Львовской области съехал с дороги и опрокинулся в кювет рейсовый автобус «Эталон» с 30 пассажирами.