Эксперты считают, что повышение налогов не решит проблему курения

Как сообщили УНИАН, национальное социологическое исследование проводило «Бюро социологического анализа» в ноябре 2012 года. Методом телефонного опроса были определены мнения 800 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Результаты презентуют национальное общественное мнение с абсолютной погрешностью на уровне 3,5-5%. Опрос проводился в крупнейших городах Украины.

Опрос показал, что каждый второй опрошенный человек курит (49%), а у 73,1% респондентов в семье есть курильщик. Другим словами, повышение цен на сигареты затронет семейные бюджеты почти три четверти населения Украины. Не смотря на то, что 50,6% опрошенных согласны, что повышение акцизов является действенным способом пополнения бюджета, большинство не согласны с тем, что бюджет должен повышаться за счет увеличения акциза на дешевые сигареты. Для трети украинцев (31,9%) траты на сигареты являются значимой статьей расходов в бюджете домохозяйства. Средняя цена пачки сигарет, которые предпочитают украинцы – 10 гривен.

«68% украинцев считают, что повышение цен на сигареты абсолютно не решит проблему курения – курить они меньше не станут, а 85,1% отмечает, что такое действие, скорее всего, приведет к негативным последствиям, таким как, повышение теневых продаж сигарет. Мало того, за последний год 21% украинцев уже имели опыт покупки нелегальных сигарет», - говорит эксперт «Бюро социологического анализа» Вера Корсак.

«Более 62% украинцев употребляют алкоголь, и 63% украинцев живут в семьях, где, как минимум, один человек употребляет алкоголь.72% украинцев считают, что повышение цен на алкогольные напитки, вследствие увеличения налогов, абсолютно не решит проблему употребления алкоголя. А, 85,6 % опрошенных отмечает, что повышение цен (налогов) на алкоголь, приведет к повышению теневых продаж алкоголя!» - комментирует эксперт «Бюро социологического анализа» Вера Корсак.

«Исследования социологов показали, что текущая акцизная политика государства нелогична. Количество курильщиков и потребителей алкоголя не уменьшиться, а рынок контрабандной и контрафактной продукции увеличится. По подсчетам экономистов - вследствие роста спроса на нелегальную табачную продукцию - поступления в бюджет сократятся на 2 млрд. гривен. 10% отечественной табачной продукции просто исчезнет с рынка, пропорционально повысится уровень контрабанды. Что касается алкоголя, то по подсчетам специалистов объем теневых продаж алкоголя в 2012 году уже варьируется на уровне 30%! "Серый" рынок наносит урон государству и легальным производителям алкоголя. Повышение акцизных ставок эту ситуацию только усугубит», - комментирует эксперт рынка президент «Украинской торгово-промышленной конфедерации» Владимир Демчак.