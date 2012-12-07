Под Киевом неизвестные пробрались в дом и ограбили председателя сельсовета

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, в 3.55 в Киево-Святошинский районный отдел милиции поступило сообщение от 64-летнего жителя села Петропавловская Борщаговка о том, что в его доме четверо неизвестных мужчин, применив физическую силу, завладели его деньгами.

На месте происшествия работники милиции в ходе опроса заявителя установили, что около 3.40 хозяин проснулся, услышав шум в доме. На кухне он увидел четырех неизвестных мужчин, в черной одежде, в вязаных масках с вырезами для глаз и рта. Хозяин дома попытался вступить в борьбу с ними, но получил удар по голове.

На шум вышла жена хозяина, у которой грабители, угрожая предметом, похожим на пластмассовый макет стартового пистолета, стали требовать деньги. Испугавшись, она отдала им значительную сумму, говорится в сообщении.

Правоохранительные органы установили, что неизвестные в дом проникли, отжав металлопластиковое окно подсобного помещения, через которое и скрылись затем.

На «скорой помощи» с диагнозом открытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки потерпевший был доставлен в реанимационное отделение районной больницы.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению разбойного нападения. Следователями открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

В то же время, как сообщает Комсомольская правда, жертвой нападения стал глава сельсовета Петропавловской Борщаговки.