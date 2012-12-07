Второй выпуск казначейских обязательств может стать популярнее первого - эксперты

Учитывая темпы продаж, успешность второго выпуска государственных облигаций может превысить показатели первой. К такому выводу пришли эксперты в ходе заседания круглого стола "Государственные казначейские обязательства в иностранной валюте: анализ результатов первой эмиссии и дальнейшие перспективы", которое состоялось 6 декабря в пресс-центре информационного агентства "Українські Новини".

"Первый выпуск был очень успешным. Мы прогнозируем, что так будет и в дальнейшем. Первый выпуск очень быстро разошелся среди населения, надеемся, что второй разойдется еще быстрее" , - отметил Александр Нестеренко, заместитель департамента розничного бизнеса Ощадбанка. Многие присутствовавшие также акцентировали внимание на том, что успешность казначейских обязательств серии "А" позволяет делать смелые прогнозы в отношении второго выпуска ценных бумаг. "Что касается привлекательности данного финансового инструмента, то результат размещения первого выпуска говорит сам за себя. Правительство дало населению новый и надежный инструмент. И привлекательность этого инструмента, в первую очередь, в невысокой ставке и гарантии государства… Я думаю, что проект казначейских обязательств серии "Б" будет также успешен, как первый" , - отметил Дмитрий Олейник, управляющий партнер Pro Capital Group.

В то же время некоторые участники дискуссии признались, что не ожидали такой популярности казначейских обязательств у населения. "Я не ожидал, что после кризиса люди начнут охотно вкладывать деньги в ценные бумаги на два года с очень высоким номиналом. Особенно после неуспешного выпуска в 2009 году. Меня очень поразило, что в первые две недели продаж первой серии было размещено 86 млн. долларов, если я не ошибаюсь" , - сказал Тарас Котович, аналитик Группы компаний "Инвестиционный капитал Украина".

Одной из причин популярности данного вида вложений участники круглого стола считают его инновационность применительно к отечественному рынку. Не считая долларовых депозитов, это единственный методов валютных инвестиций, доступный населению. "Выпускать ценные бумаги - это инициатива Нацбанка, но реализация выпуска осуществлена правительством, Минфином. Сейчас выбор инвестиционных инструментов ограничен, за рубежом - это широкая палитра инструментов. В Украине инвестор ограничен банковскими депозитами в гривне и в иностранной валюте. Мы считаем, что это первый шаг на пути наполнения рынка новыми инвестиционными инструментами" , - подчеркнул Александр Дубихвост, директор департамента по управлению валютным резервом и осуществлением операций на открытом рынке НБУ.

Эксперты акцентировали внимание на том, что увеличение числа владельцев государственных ценных бумаг автоматически приведет к росту желающих воспользоваться данным инвестиционным инструментом. "На сегодняшний день внутренние заимствования - это очень перспективно. Чем больше людей будут практически пробовать этот инструмент, тем лучше будут понимать, что он очень надежный и приносит стабильный, гарантированный доход" , - подчеркнул Игорь Ивасив, доктор экономических наук, профессор кафедры банковского дела, директор Института кредитных отношении КНЭУ.

Немаловажную роль в повышении популярности казначейских обязательств играет разъяснительная работа, которая проводится как на уровне государства, так и на уровне конкретных розничных отделений Ощадбанка. "5 сентября 2012 года мы выпустили первую партии казначейских обязательств. Первая серия была размещена среди физических лиц. Средства от размещения пошли в государственное казначейство. Инструмент доступный, необходимо привлекать просветительско-разъяснительную службу. В каждом отделении Ощадбанка, если спросят о казначейских обязательствах, человеку расскажут и пояснят все доступно. Надо создать целую сеть дистрибуции государственных бумаг по Украине с комфортным и понятным сервисом" , - считает Галина Пахачук, директор департамента долговой и международной финансовой политики Минфина.

Однако часть экспертов выразили мнение о недостаточной информированности ряда слоев населения о выгодах государственных ценных бумаг. Так, Галина Кучер, доцент кафедры финансов КНТЭУ, отметила необходимость более активной просветительской работы в молодежной среде. "Перспектива серии "А" была прогнозированной. Я хочу показать студентам этот документ, им будет интересно. Думаю, что необходимо провести рекламную кампанию через сеть Интернет, потому что не все знают об этом инструменте, а необходимо, чтобы большая часть населения была проинформирована" , - сказала эксперт.