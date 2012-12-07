Цены на съемные квартиры в Киеве (по районам)

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 431 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой в 688 долл. в месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 15 долл. – до 688 долл., 2-комнатных – на 18 долл. - до 871 долл., 3-комнатных – на 10 долл., до 1016 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 12 долл. – до 580 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 956 долл., 3-комнатных – на 14 долл. – до 1117 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл., до 433 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 544 долл., 3-комнатных – на 6 долл., до 782 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 535 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 648 долл., 3-комнатных – на 3 долл., до 795 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. – до 490 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 651 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 778 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл. - до 451 долл., 2-комнатных – на 6 долл., до 612 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 771 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл., до 438 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 585 долл., 3-комнатных – на 13 долл., до 737 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 434 долл., 2-комнатных – на 2 долл., до 584 долл., 3-комнатных – на 8 долл. – до 704 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 431 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 535 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 654 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл., до 444 долл., 2-комнатных – на 4 долл., до 566 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 718 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в октябре 2012 года выросла на 1,35% (9 долл.) – до 678 долл. за квартиру в месяц.