Территорию Сырецкой рощи будет охранять милиция

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, прокурор Шевченковского района столицы Сергей Нечипоренко заверил, что на территории, в частности, каштанового парка, где частное лицо хочет построить дом, не срублено ни одного дерева.

«До окончания проверки строительные работы проводиться не будут и ни одного дерева на данное время не срублено», - сказал С.Нечипоренко.

«Шевченковскому райуправлению милиции поручено круглосуточное патрулирование территории Сырецкой рощи, чтобы предотвратить незаконный снос зеленых насаждений», - сказал прокурор.

5 декабря районная прокуратура обязала Государственную экологическую инспекцию в г. Киеве, КГГА и коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района проверить законность выделения этого земельного участка (по улице Рижской - УНИАН) и предоставления разрешительных документов на строительство частного дома.

Как сообщали СМИ со ссылкой на Коалицию участников Помаранчевой революции, решением Киевсовета от 24 июня 2004 года № 326-2/1536 земельные участки на улице Рижской, 57, а, б, в, г, д, ж, к, площадью 0,10 га каждая были переданы в частную собственность для строительства и обслуживания жилых домов и хозяйственных зданий и сооружений. В 2005 году большинство выделенных участков оказалось в собственности двух частных лиц.

В 2009 году застройщик попытался ночью установить на территории рощи металлический строительный забор. Жильцам соседних домов удалось помешать этим действиям. Чтобы застройщик не повторил попытку захвата рощи, киевляне разбили тогда в парке палаточный городок и установили круглосуточную охрану.