Горсовет передал Киевскому патриархату собор и церковь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении, принятом 5 декабря на сессии горсовета.

По данным Днепропетровской епархии УПЦ (КП), в переданном здании площадью 1,125 кв. м на проспекте Свободы, 89 в настоящее время расположен кафедральный собор Петра и Павла, в здании по ул. Рылеева, 36 - церковь преподобных Антония и Феодосия Печерских.

Своим решением депутаты также освободили храмы от уплаты 100% государственной пошлины.

Днепропетровский городской председатель Иван Куличенко отметил во время сессии, что указанные здания находились в полуразрушенном состоянии, «и городские власти просто не знали, что с ними сделать».

По его словам, Украинская православная церковь Киевского патриархата взялась за ремонт и восстановила Кафедральный собор и церковь.

«Они взяли аварийное, непригодное для использования имущество, вложили средства, восстановили и теперь пришли с просьбой передать его церкви. Все постоянные комиссии горсовета рассмотрели ходатайство епархии, вопросов не было. Решение является законным: имущество, которое было почти утрачено, сейчас сохранено», - отметил И.Куличенко.