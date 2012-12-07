Сына генерала милиции обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

В сообщению, зарегистрированному прокуратурой в Едином реестре досудебных расследований, говорится о совершении оперуполномоченным одного из отделов милиции г. Одессы полового сношения с несовершеннолетней гражданкой.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Одесской области, во время досудебного расследования будет проведено всестороннее, полное и непредвзятое исследование обстоятельств производства и принято законное процессуальное решение.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Елена Абрамова отметила УНИАН, что никаких других подробностей этого дела прокуратура не сообщает.

В то же время, как сообщают одесские СМИ, милиционер является сотрудником службы по делам несовершеннолетних, а также сыном генерала милиции. По данным СМИ, пострадавшей девушке 15 лет.