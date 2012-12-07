В Украине откроют центр подготовки собак для незрячих

Как сообщает «Сегодня», уже подбирают площадку для будущего центра, который, вероятно, будет построен в районе поселка Березановка.

По словам директора благотворительного фонда «Инвалиды за равноправие» Олега Новикова, на сегодняшний день в Украине живет лишь одна такая специально обученная собака. «Причем, ее подготовила супружеская пара, инвалиды по зрению. Они воспитали собаку под себя. Дело в том, что в стране нет ни одного кинолога, который бы специализировался на этой проблеме. Поэтому мы будем привлекать для работы в нашем центре специалистов из России» - рассказал О.Новиков.

Для этого проекта планируется привлекать не дорогостоящие породы собак, которые зачастую воспитывают на поводырей (лабрадор, немецкая овчарка и ротвейлер), а дворняжек.