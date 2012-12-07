В Одесской области проверят могилы времен войны

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

Как уточнили в ОГА, из областного бюджета на выполнение мероприятий, связанных с изучением состояния свыше 1150 монументов и проведением учета тех, которые требуют ремонта в первую очередь, выделено 180 тыс. грн в рамках Программы увековечения памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны на 2012-2016 годы в Одесской области.

В течение нынешнего года в городах и селах Одесской области проведено две Вахты памяти, во время которых осуществлено перезахоронение останков многих погибших защитников Отечества.

Как уточнила начальник Управления охраны объектов культурного наследия облгосадминистрации Наталия Штербуль, большинство памятников воинам - это братские и одиночные могилы, которые нужно привести в порядок или отремонтировать не позднее апреля 2013 года совместными усилиями активистов военно-патриотических и ветеранских организаций, районных государственных администраций и сельских и поселковых советов.