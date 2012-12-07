МВД: суд может разрешить обыск журналиста

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, об этом В.Фаринник сказал во время видеоконференции в Кабинете министров Украины.

Отвечая на вопрос журналиста о защите профессиональной деятельности представителей СМИ В.Фаринник отметил, что статья 171 Уголовного кодекса Украины, по-прежнему предусматривает защиту права журналистов на беспрепятственное осуществление своей профессиональной деятельности.

В то же время, по его словам, в соответствии с положениями нового УПК, изменилась подследственность по этому виду преступлений: если раньше их расследованием занимались органы прокуратуры, и сейчас эта функция возложена на органы внутренних дел.

В.Фаринник также отметил, что согласно новому УПК журналисты не могут быть допрошены о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.

Кроме того, законодательство устанавливает охрану журналистских источников путем введения ограничений на доступ к их вещам, добавил он и отметил, что правоохранители же могут получить ту или иную информацию, которая имеет право быть не разглашенной, исключительно через суд.

«Суд может разрешить проведение обыска журналиста только в случае, если установит, что интересы следствия преобладают над интересами общества в получении этой информации», - отметил В.Фаринник.