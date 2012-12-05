Арестованы подозреваемые в убийстве в ночном клубе

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что в суде прокуратура поддержала представление следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемых в умышленном убийстве.

Сегодня, 5 декабря, Жовтневый районный суд г. Мариуполя вынес постановление об аресте обоих подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, В Мариуполе «по горячим следам» были задержаны двое злоумышленников, застрелившие посетителя и ранившие сотрудника ночного клуба.

Правоохранителями было установлено, что двое посетителей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мешали отдыхать другим клиентам развлекательного заведения. При попытке пресечь беспорядок, возник конфликт, в ходе которого они выстрелили из неустановленного предмета в сотрудника клуба и посетителя. Один из потерпевших, посетитель клуба,1990 года рождения, скончался в хирургическом отделении во время проведения операции. Второй – сотрудник клуба, 1992 года рождения, с пулевым ранением бедра госпитализирован и в настоящее время находится на лечении.

В течение часа 21-летние подозреваемые местные жители были задержаны.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) УК Украины. Процессуальное руководство досудебным следствием осуществляется органами прокуратуры.