В Житомире восстановили водоснабжение

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе КП "Житомирводоканал", это предприятие не подавало воду на верхние этажи многоэтажек, поскольку были отключены за долги от электроснабжения станции третьего подъема водоканала. В настоящее время ситуация изменилась, и водообеспечение жителей восстановлено. Сейчас КП "Житомирводоканал" работает в обычном режиме.

Эту информацию УНИАН также подтвердили некоторые жители многоэтажек нескольких микрорайонов Житомира, в квартирах которых воды не было длительное время.

Как сообщал УНИАН, длительное время несколько тысяч квартир житомирян, живущих на верхних этажах в домах на улицах Щорса и Витрука оставались без воды. Причиной такой ситуации было отключение от энергоснабжения станций третьего подъема КП ”Водоканал” из-за долгов перед ПАО ”Житомироблэнерго”. Власти города принимали меры для исправления ситуации. Житомир получил государственную гарантию о погашении задолженности водоканала перед облэнерго. Государство обещает возместить в полном объеме задолженность КП «Житомирводоканал» за потребленную электроэнергию перед энергетиками.