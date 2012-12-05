В Донецке можно будет получить визу в Германию и Польшу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

По его словам, в первой половине следующего года в Донецке будет открыто Генеральное консульство Республики Польша, которое начнет выдавать визы, а также в апреле существующее Генеральное консульство Германии тоже намерено выдавать визы здесь в Донецке.

«Будет открыто польское консульство - полный консулат на той же основе, на которой работают чешское и немецкое консульства. Кстати, немецкое консульство обещает начать в 2013 году выдавать визы в Донецке. Польша тоже планирует выдавать визы здесь», - сказал А. Лукьянченко.

Справка УНИАН. В настоящее время в Донецкой области гражданам Украины можно получить визы в Грецию в Генеральном консульстве Греции в Мариуполе, в Чехию - в Генеральном консульстве Чешской Республики в Донецке. Также Генконсульство Чехии в Донецке выдает по соглашению с Францией и Бельгией визы и в эти две страны.