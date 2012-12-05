Налоговики Харьковщины прикрыли «конверт» на 31 миллиона грн

Об этом рассказала пресс-офицер управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в Харьковской области Ирина Бондарь, сообщил ГУНМ ГНС Украины. По словам налоговой милиции, в целом выявлено шесть субъектов предпринимательской деятельности, которые были оформлены на подставных лиц.

«Маскируя свою деятельность под легальный бизнес, конвертаторы перечисляли денежные средства предприятий реального сектора экономики на текущие счета созданных фирм. В дальнейшем эти средства переводились на счета ряда подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, снимались в наличном виде через кассы банковских учреждений и передавались заказчикам нелегальных сделок за вознаграждение в виде соответствующего процента от проконвертированной суммы», - говорится в сообщении налоговой милиции.

Во время обысков в офисах и местах жительства подозреваемых изъято 300 тыс. грн. и 7,5 тыс. долларов США наличными, печати, чековые книги предприятий с признаками фиктивности, разнообразную «теневую» бухгалтерскую документацию, электронные информационные носители и компьютерную технику, которая использовалась в незаконной деятельности.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины по факту подделки официальных документов, сотрудники налоговой милиции совместно с коллегами из МВД задержали организаторов конвертационного центра непосредственно во время получения очередной партии наличных денег. Продолжается следствие.