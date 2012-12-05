Уже больше 1,5 миллиона украинцев переболели грипом

Об этом сообщается на сайте Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

За последнюю неделю, с 26 ноября по 2 декабря, ОРВИ и гриппом заболели 203 тыс. 215 человек, из них 141 157 (69,5%) - дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения составляет 44,6 случаев на 10 тыс. населения, что на 4,8% выше, чем на предыдущей неделе.

Летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.

В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года, заверили в СЭС.

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышают эпидемические пороги ни в одном из регионов.

Общее количество вакцинированных против гриппа с начала эпидсезона 2012-2013 гг. составляет 227 тыс. 255 чел. За предыдущую неделю привито против гриппа 34 тыс. 971 чел. Средний показатель охвата прививками против гриппа среди детей и взрослых составляет 0,5%.