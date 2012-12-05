Апелляцию приговоренного к 5 годам Волги рассмотрят 14 декабря
Апелляционный суд Киева 14 декабря рассмотрит жалобу на приговор бывшему председателю Госкомфинуслуг Василию Волге, который осужден на 5 лет заключения.
Об этом УНИАН сообщили в суде, не уточнив, однако, время начала заседания.
Как сообщал УНИАН. 24 сентября Шевченковский районный суд Киева осудил В.Валгу на 5 лет лишения свободы без конфискации.
Таким образом, суд признал В.Волгу виновным в попытке получения 500 тыс. дол. взятки.
Справка УНИАН. В.Волга возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.
19 июля 2011 года он был задержан следователям Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.
Генпрокуратура возбудила против В.Волги уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).
20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.Волге в виде содержания под стражей.
25 июля Президент Виктор Янукович освободил В.Волгу от должности председателя Госкомфинуслуг .