В киевском Call-центре сменился директор

Соответствующее распоряжение было подписано 30 ноября, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. (Ранее Сall-центром руководила Наталия Данько – УНИАН).

При этом в сообщении отмечается, что накопившиеся в функционировании учреждения проблемы стали поводом для встречи заместителя председателя КГГА – руководителя аппарата Александра Пузанова с коллективом «Контактного центра».

«Ситуация, когда киевляне не могут дозвониться в «Контактный центр», не должна возникать вообще. Это учреждение существует именно для того, чтобы обеспечивать качественную и оперативную связь между жителями и руководством города. Новый руководитель должен обеспечить полноценное функционирование «Контактного центра», – отметил заместитель председателя КГГА во время встречи.

А.Пузанов поставил перед новым директором «Контактного центра города Киева» задачу в кратчайшей срок увеличить число операторов, работающих в дневное и вечернее время, обеспечить оперативное реагирование на жалобы киевлян и своевременно информировать руководство города о проблемах, которые сообщают по телефону жители.

Таким образом, новый директор должен повысить качество и оперативность реагирования на звонки жителей столицы, подчеркнули в КГГА.

Кроме изменения менеджмента, для усовершенствования работы «Контактного центра» городские власти планирует в бюджете на следующий год выделить средства на новое оборудование для учреждения.

Как сообщалось, «Контактный центр города Киева» был образован решением Киевсовета от 16 февраля 2012 года. «Контактный центр города Киева» подчиняется непосредственно аппарату КГГА и является субъектом Национальной системы обработки обращений к органам исполнительной власти. Запросы и обращения от киевлян принимаются по телефону за номером 15-51. Работает «Контактный центр города Киева» круглосуточно.