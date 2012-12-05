Прокуратура требует вернуть Киеву озеро Синее

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Подольского района столицы.

В частности, в иске прокуратура требует разорвать договор аренды земельного участка с ООО «Каштановый город» и вернуть киевской общине 16 га земли, где находится озеро Синее.

Как напомнили в пресс-службе, Киевсоветом в 2007 году с ООО «Каштановый город» был заключен договор аренды земельного участка площадью 16 га сроком на 25 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания культурно-рекреационного комплекса на проспекте Правды.

Однако выяснилось, что арендованный земельный участок, на котором расположено озеро Синее, обществом огражден забором, засорен бытовым мусором и не используется по назначению, подчеркивается в сообщении.