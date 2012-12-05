Официальный курс валют на 5 декабря

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 4 декабря – 799.3000) 100 EUR – 1046.4436 (на 4 декабря – 1043.6460) 10 RUR – 2.5789 (на 4 декабря – 2.5921) Все курсы валют на 5 декабря

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter