Официальный курс валют на 5 декабря

04:00, 05 декабря 2012
Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD – 799.3000 (на 4 декабря – 799.3000)

100 EUR – 1046.4436 (на 4 декабря – 1043.6460)

10 RUR – 2.5789 (на 4 декабря – 2.5921)

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