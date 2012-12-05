Официальный курс валют на 5 декабря
04:00, 05 декабря 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 5 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 4 декабря – 799.3000)
100 EUR – 1046.4436 (на 4 декабря – 1043.6460)
10 RUR – 2.5789 (на 4 декабря – 2.5921)
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