ГАИ случайно нашла автомобиль, угнанный 5 лет назад

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Как выяснилось, 22-летний киевлянин, который был в кабине эвакуатора, приобрел автомобиль на запчасти за 2,5 тысяч гривен. Кто именно продал украденный автомобиль, молодой мужчина объяснить не смог, поскольку не оформлял покупку.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, похищенный автомобиль был доставлен на штрафплощадку. Известно, что задержанные «Жигули» были похищены в Святошинском районе еще в 2007 году.

Начато расследование.