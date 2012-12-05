ГАИ случайно нашла автомобиль, угнанный 5 лет назад
02:48, 05 декабря 2012Общество
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Сотрудники ГАИ остановили эвакуатор, который перевозил автомобиль «ВАЗ-21011», находившийся в розыске.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Как выяснилось, 22-летний киевлянин, который был в кабине эвакуатора, приобрел автомобиль на запчасти за 2,5 тысяч гривен. Кто именно продал украденный автомобиль, молодой мужчина объяснить не смог, поскольку не оформлял покупку.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, похищенный автомобиль был доставлен на штрафплощадку. Известно, что задержанные «Жигули» были похищены в Святошинском районе еще в 2007 году.
Начато расследование.
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