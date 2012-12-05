Начался 10-й Всеукраинский фестиваль молодой режиссуры

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный режиссер Тернопольского областного драматичного театра и председатель оргкомитета фестиваля Олег Мосийчук, в фестивальной программе будут представлены те работы молодых режиссеров, которые получили положительные отзывы театральных критиков.

«Мы приложили все усилия, чтобы в программу мероприятия попали достойные постановки. На это ушло много усилий, поскольку в течение года отслеживали много постановок. Довольно многие из них уже имеют положительные отзывы в Украине. Поэтому могу заверить, что программа фестиваля будет интересной по стилистике, жанрам и авторству», – сказал О.Мосийчук.

В рамках фестиваля сегодня утром в селе Новоселка Подволочисского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски на здании школы, где учился основатель фестиваля, экс-художественный руководитель областного драмтеатра Михаил Форгель. Кроме этого, в Старом Скалате в музее-усадьбе Леся Курбаса к 75-й годовщине его трагической смерти состоялась творческая встреча-воспоминание «Неугасающая память».

Начался фестиваль спектаклем по произведению Николая Кулиша «Вот так погиб Гуска» в исполнении актеров Коломыйского академического театра.

Также на фестивале свои спектакли представят Львовский драматичный театр им. Л.Украинки, Ивано-Франковский академический областной музыкально-драматичный театр, Ривненский академический украинский музыкально-драматичный театр, Львовский Национальный академический драматеатр им. М.Заньковецкой, Киевский Национальный академический драматеатр им. И.Франко, Винницкий академический музыкально-драматичный театр им. Н.Садовского.

Продлится фестиваль до 7 декабря. За это время зрители смогут увидеть 5 спекталей на большой сцене и 3 - на малой.

Председателем жюри традиционно будет народный артист Украины Федор Стригун.

Справка УНИАН. Фестиваль молодой режиссуры «Тернопольские театральные вечера. Дебют» был основан в 1999 году по инициативе Тернопольского областного драмтеатра. Соорганизаторами является Министерство культуры Украины, Национальный союз Театральных деятелей Украины, областное управление культуры.

Фестиваль проводился ежегодно с целью поиска талантливой, новаторской молодой режиссуры. В 2008 и 2009 году не проводился, поскольку Министерство культуры перестало финансировать фестиваль и денег на его проведение не нашли.