960 украинских военных прошли переобучение при поддержке НАТО

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте печати и информации Министерства обороны Украины.

«В рамках нашей Программы в Украине переподготовка военнослужащих началась в 1999 году. Только в этом году 960 человек при поддержке НАТО прошли переобучение и получили вторую специальность. В общей сложности переподготовку на гражданские профессии успешно прошли уже почти 5 тысяч 900 военнослужащих и «запасников» в разных городах Украины», – отметил менеджер программы по переподготовке военнослужащих по программе «Украина-НАТО» Кристофер Штаудт.

Как отметили в Минобороны, свыше 20 офицеров, которые подлежат освобождению из рядов Вооруженных Сил, а также военнослужащих запаса получили дипломы по специальности «Маркетинговый менеджмент» после прохождения трехмесячных учебно-тренировочных курсов переподготовки при «Центре маркетинговых технологий» Днепропетровского национального горного университета. При этом курсы начались осенью текущего года. Их общая продолжительность составила свыше 350 часов. Программа, кроме аудиторных лекций и семинаров, предусматривала проведение “круглых столов” и практических занятий с ведущими специалистами НГУ.

«По окончанию учебы наши слушатели могут разрабатывать стратегию поведения фирмы на рынке, находить выгодные рынки сбыта с помощью маркетинговых исследований, осуществлять товарную политику фирмы, организовывать сбыт и снабжение фирмы, проводить рекламные кампании, организовывать выставки и ярмарки, а также заключать и оформлять контракты», – сообщила заведующая кафедрой маркетинга Днепропетровского НГУ, доктор экономических наук, профессор Татьяна Решетилова.

Отбор кандидатов на учебу осуществлялся Днепропетровским областным военным комиссариатом. Получить новую профессию дали возможность военнослужащим, у которых в ближайшее время истекает срок контракта, отмечается в сообщении.